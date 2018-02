Conflit en Syrie - Au moins 70 civils tués dans de nouveaux raids

(Belga) Au moins 70 civils dont des enfants ont péri mardi dans de nouvelles frappes de l'armée de l'air syrienne contre une enclave rebelle, malgré l'accroissement des pressions internationales sur le régime accusé d'avoir perpétré des attaques chimiques.

Au lendemain de la mort de 31 personnes dans des raids sur la Ghouta orientale, les avions du régime ont bombardé mardi plusieurs localités de cette enclave, tuant au moins 70 civils dont 18 enfants et blessant une centaine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Il s'agit des raids les plus meurtriers depuis le lancement il y a six semaines d'une opération du régime à la périphérie de la Ghouta orientale une région proche de la capitale Damas, a précisé l'ONG. En représailles, les rebelles ont tiré des roquettes sur Damas, bastion du régime, où trois civils ont été tués mardi, selon l'agence officielle Sana. (Belga)