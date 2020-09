Coronavirus - BILAN MONDIAL: les Etats-Unis vont passer le cap des 200.000 morts, l'Inde rouvre le Taj Mahal

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte

Le Royaume-Uni a relevé lundi son niveau d'alerte, les autorités sanitaires avertissant que le pays risquait de déplorer plus de 200 morts par jour en novembre s'il n'y avait pas de "changement de cap". Le pays va prendre de nouvelles restrictions.

Le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer mardi dans une déclaration au Parlement qu'en Angleterre "les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22h00 à partir de jeudi", a indiqué Downing Street dans un communiqué.



Le nombre de personnes se côtoyant dans ces établissements devrait aussi diminuer puisque "seul le service à table" sera désormais autorisé, doit annoncer M. Johnson après une réunion de crise du gouvernement britannique dans la matinée.



Restrictions à Madrid



Près d'un million d'habitants de Madrid et de ses environs sont de nouveau soumis, depuis lundi et pour une durée de deux semaines, à de sévères restrictions dans leurs déplacements, en raison de l'explosion de Covid-19.



Les quelque 850.000 personnes concernées ont interdiction de quitter leur quartier sauf pour des raisons bien précises: aller travailler ou étudier, se rendre chez un médecin, répondre à une convocation d'ordre légal ou encore s'occuper de personnes dépendantes. Elles ont, en revanche, le droit de s'y déplacer.



USA: près de 200.000 morts



La pandémie a fait plus de 961.500 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en milieu de journée. Plus de 31,1 millions de cas ont été comptabilisés.



Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199.815 décès lundi à 03h00 GMT). Viennent ensuite le Brésil (136.895), l'Inde (87.882), le Mexique (73.493) et le Royaume-Uni (41.759).



Argentine: nouveau record quotidien de décès



L'Argentine a enregistré lundi un nouveau record quotidien de décès liés au Covid-19 avec 429 morts, ce qui porte à 13.482 le bilan total dans le pays, ont annoncé les autorités.



Il s'agit du nombre de décès le plus élevé depuis que la pandémie a frappé ce pays, où des mesures de confinement sont en vigueur depuis le 20 mars, avec un assouplissement progressif en fonction des régions.



Munich durcit les restrictions



La ville allemande de Munich va partiellement imposer, à partir de jeudi, le port du masque dans l'espace public. Le droit de se réunir sera de nouveau limité, à un cercle de deux familles ou de cinq personnes sans lien de parenté.



"Erreur" du gouvernement tchèque



Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a reconnu lundi que son gouvernement avait fait "une erreur" en assouplissant les restrictions anti-coronavirus dès le début de l'été.



Après avoir réussi à maîtriser l'épidémie par des mesures strictes comme le port obligatoire du masque en extérieur, le gouvernement tchèque avait levé la plupart de ces mesures avant les vacances d'été.



Vaccins



Plus de 60 pays riches, mais pas la Chine ni les Etats-Unis, ont adhéré au dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin.



L'OMS a annoncé il y a quelques semaines le lancement, en collaboration notamment avec l'Alliance du vaccin (Gavi), d'un dispositif d'accès mondial au vaccin contre le Covid-19.



Impact "dévastateur"



La pandémie a un impact économique "dévastateur" sur les populations les plus vulnérables au monde, déplacées ou vivant dans des zones de conflit, contraintes à la faim ou à la déscolarisation, selon une étude du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).



Plus de 240 migrants contaminés à Lesbos



Plus de 240 demandeurs d'asile résidant dans un camp provisoire, érigé à la hâte la semaine dernière sur l'île grecque de Lesbos après l'incendie du centre d'hébergement de migrants de Moria, ont été contaminés par le coronavirus, a annoncé l'agence sanitaire publique.



Inde: réouverture du Taj Mahal



Le Taj Mahal, monument emblématique de l'Inde, a rouvert après six mois de fermeture. Le pays (1,3 milliard d'habitants) comptabilise plus de 5,4 millions de cas.