Coronavirus - BILAN MONDIAL: en Grèce, impossible de sortir de chez soi sans avoir reçu l'autorisation par SMS

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 12 millions de cas en Europe



Plus de 12 millions de cas du nouveau coronavirus, dont près de 300.000 morts, ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 16H00 GMT.



Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant l'Amérique latine et les Caraïbes (11,5 millions de cas) et l'Asie (10,9 millions).



Pour leur part, les Etats-Unis ont enregistré plus de 127.000 cas positifs au coronavirus en 24 heures vendredi, un record de contaminations pour le troisième jour consécutif, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Dans le monde, le nouveau coronavirus a fait au moins 1.235.148 morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan établi vendredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 236.025 décès, suivis par le Brésil (162.015), l'Inde (124.985), le Mexique (93.772) et le Royaume-Uni (48.120).



La Grèce se reconfine



La Grèce se reconfine samedi pour trois semaines face à la deuxième vague de la pandémie. Seuls les "magasins essentiels", dont les supermarchés et les pharmacies, restent ouverts. Pour sortir de chez soi, il faut désormais indiquer par SMS le motif (visite médicale, pharmacie, travail, exercice physique, funérailles etc) ainsi que l'horaire, et obtenir le feu vert des autorités, également par SMS.



A l'opposé du premier confinement imposé pour six semaines fin mars, les écoles maternelles et primaires restent ouvertes.



16 millions d'Italiens renouent avec le couvre-feu



En Italie un couvre-feu de 22H00 à 05H00 est entré en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. De nouvelles "zones rouges" --Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre-- ont été déclarées, et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement.



Etat d'urgence sanitaire au Portugal



Le Parlement portugais a autorisé le président Marcelo Rebelo de Sousa à décréter l'état d'urgence sanitaire, qui entrera en vigueur lundi pour permettre au gouvernement d'imposer de nouvelles restrictions.



Vaccin russe pour l'Argentine



Le président argentin, Alberto Fernandez, a dit compter sur la disponibilité d'un vaccin d'ici à la fin de l'année, après avoir trouvé un accord avec la Russie qui permettrait de vacciner 10 des 44 millions d'habitants du pays sud-américain.



Le vaccin russe Spoutnik V, que l'Argentine envisage d'utiliser, a cependant été accueilli avec scepticisme par la communauté scientifique mondiale, notamment parce qu'il n'avait pas atteint la phase finale des essais au moment de son lancement en août dernier.



En Ukraine, le masque ou l'amende



Le Parlement ukrainien a voté pour l'imposition d'amendes aux personnes ne portant pas de masque dans les bâtiments publics et transports en commun, sur fond d'une progression fulgurante de la pandémie en Ukraine.



Le sélectionneur italien Roberto Mancini positif...



Le sélectionneur de l'équipe d'Italie de football, Roberto Mancini, a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération italienne sur son site officiel.



... de même que le jockey belge Christophe Soumillon



Le jockey belge Christophe Soumillon a contracté le Covid-19 et ne pourra participer à la Breeders' Cup, un des rendez-vous majeurs du calendrier hippique mondial devant se tenir vendredi et samedi dans le Kentucky, ont annoncé les organisateurs.