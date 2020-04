Coronavirus - BILAN MONDIAL: hausse brutale du nombre de décès aux États-Unis avec 2.700 morts en 24 heures

Plus de 2.500.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 80% en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Au moins 2.503.429 cas d'infection, parmi lesquels 172.551 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.230.522 cas et 108.797 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (788.920 cas, dont 42.458 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

AMÉRIQUES

Aux Etats-Unis, le nombre de morts sur 24h est brutalement reparti à la hausse mardi, avec 2.751 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, soit l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays. Le pays a également dépassé mardi la barre des 800.000 cas officiellement recensés, avec près de 40.000 cas supplémentaires entre lundi 20h30 locales et la même heure mardi, selon les chiffres de l'université, actualisés en continu. Selon les bilans officiels communiqués par chaque nation, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts (44.845 au total) que de cas diagnostiqués (plus de 820.000), même si le président Donald Trump accuse régulièrement la Chine de mentir sur ses chiffres et de compter en réalité plus de morts que l'Amérique.

Canada : Avec plus de 1.000 décès et plus de 20.000 cas de coronavirus, le Québec comptait à lui seul mardi plus de la moitié des quelque 37.000 cas et 1.700 morts au Canada.Le gouvernement du Québec a annoncé que plus de huit décès sur dix venaient de maisons de retraite. "Parmi les 1.041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850 qui étaient des personnes dans les résidences pour aînés", a indiqué le Premier ministre du Québec François Legault, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Panama : Des caméras thermiques ont été installées dans plusieurs stations du métro afin de repérer des voyageurs potentiellement infectés par le nouveau coronavirus. Le Panama, qui a décrété un confinement très strict, a recensé 136 morts et plus de 4.600 personnes contaminées par le virus, le bilan le plus élevé en Amérique centrale. Des caméras dotées de capteurs infrarouges seront installées à l'entrée de douze stations, au niveau des tourniquets d'accès aux quais, pour détecter des personnes présentant une température élevée, ont précisé des responsables de la compagnie publique qui gère le métro de la capitale. Le dispositif sera ensuite étendu. Dans un deuxième temps, les responsables du métro prévoient l'installation de caméras de reconnaissance faciale connectées à des numéros de cartes d'identité, qui permettront de localiser le domicile des personnes ayant de la température.

EUROPE

En France, l'épidémie de Covid-19 a tué 20.796 personnes depuis début mars, dont 531 décès enregistrés depuis lundi, mais la pression sur les hôpitaux continue progressivement à s'alléger, a annoncé mardi le directeur général de la Santé. Au total, 12.900 personnes sont décédées à l'hôpital, soit 387 de plus depuis lundi, et 7.896 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+144), a déclaré Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien. Mais le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation poursuit sa lente décrue.

En Italie, le nombre de malades du Covid-19 a baissé mardi pour le deuxième jour consécutif, selon le bilan officiel, qui fait état de 107.709 malades, soit 528 de moins que la veille. L'Italie a toutefois enregistré 534 décès, ce qui porte le total de morts à 24.648. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé qu'il dévoilerait "avant la fin de cette semaine" son plan de sortie progressive du confinement, en vigueur depuis le 9 mars et qui s'achève le 3 mai.

Les trois régions les plus touchées de la péninsule restent la Lombardie (nord), avec 67.931 cas et 12.579 morts, l'Emilie-Romagne (centre-nord, 23.092 cas et 3.147 morts) et le Piémont (nord-ouest, 21.955 cas et 2.485 morts)

Les Pays-Bas ont enregistré ces dernières 24 heures 165 décès supplémentaires portant ainsi le nombre officiel de décès dus au coronavirus à 3.196, a indiqué mardi l'Institut royal pour la santé publique et l'Environnement (RIVM). L'Institut a également comptabilisé 118 nouvelles hospitalisations. Depuis le début de l'épidémie, il y a près de deux mois, 9.897 personnes ont ainsi été admises à l'hôpital. En outre, 729 contaminations supplémentaires ont été recensées, portant le nombre des cas à 34.134. Le nombre de personnes réellement infectées est certainement plus élevé car toute la population n'est pas testée.

Le Luxembourg a distribué depuis vendredi des dizaines de milliers de masques avec l'aide de l'armée, sans oublier les ambassades qui ont reçu les leurs mardi. Chaque résident a reçu au moins cinq masques de la part de sa commune tandis que l'Etat assure une distribution à l'égard des indépendants et des entreprises qui sont invités à retirer des masques de protection à usage unique pour leurs salariés. Le Luxembourg comptait mardi soir 3.618 porteurs du Covid-19 avec un bilan de 78 décès. 185 personnes restaient hospitalisées mais 670 avaient déjà quitté les hôpitaux.

Au Royaume-Uni, les décès provoqués par le nouveau coronavirus sont repartis à la hausse au Royaume-Uni, avec 828 morts supplémentaires à l'hôpital et un total de 17.337 décès, selon un bilan publié mardi par le ministère de la Santé. Le pays dénombre au total 129.044 contaminations au virus. Le ministère de la Santé avait fait état lundi d'une décrue avec 449 morts supplémentaires, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril. Mais l'espoir d'un reflux de la maladie était à relativiser, car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison de retards dans l'enregistrement des décès.

De plus, les chiffres publiés quotidiennement par les autorités sanitaires britanniques ne comprennent que les décès à l'hôpital de patients testés positifs, une méthode critiquée car elle ne tient pas compte des décès dans les maisons de retraite ou à domicile et atténue ainsi l'impact réel de la pandémie.

En Suède, Stockholm a passé le pic de l'épidémie de coronavirus, selon les autorités. Les autorités sanitaires ont estimé que la région de Stockholm, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays, a passé le pic du virus la semaine dernière. Officiellement, le royaume scandinave recensait mardi 15.322 cas confirmés de contamination par le nouveau Covid-19 et 1.765 décès. Quelque 6.200 de ces cas officiels ont été enregistrés à Stockholm.

AFRIQUE

Au Maroc, pays de 35 millions d'habitants, 3.186 cas de contamination ont été enregistrés officiellement, dont 144 décès et 359 guérisons. Les autorités ont imposé des mesures de confinement, sous contrôle étroit des forces de l'ordre, après avoir suspendu les liaisons aériennes et verrouillé les frontières.

Mais une soixantaine de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans une prison du sud du Maroc, surtout parmi les employés, a indiqué la direction des prisons du royaume, annonçant que des tests de dépistage étaient en cours au sein de l'établissement. 60 employés et 6 détenus ont été testés positifs dans la prison de Ouarzazate, a indiqué dans un communiqué la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), annonçant des "tests de dépistage pour tous les pensionnaires de l'établissement". Les cas de contamination dans les prisons du pays, qui compte quelque 80.000 détenus, sont désormais "limités" grâce aux "mesures préventives" adoptées, d'après la même source.