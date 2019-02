Crise au Venezuela - Le Groupe de contact appelle à une "élection présidentielle libre"

(Belga) Les pays européens et latino-américains rassemblés jeudi à Montevideo pour la première réunion d'un Groupe de contact international sur le Venezuela ont appelé à une "élection présidentielle libre" dans ce pays.

Le "groupe appelle à forger une approche internationale commune pour soutenir une résolution pacifique, politique, démocratique et purement vénézuélienne de la crise, en excluant l'usage de la force, à travers une élection présidentielle libre, transparente et crédible, en accord avec la Constitution vénézuélienne", selon la déclaration finale signée par tous les pays participants, à l'exception de la Bolivie et du Mexique. (Belga)