Crise au Venezuela - Nicolas Maduro remporte l'élection présidentielle, entachée de fraudes selon l'opposition

(Belga) Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a remporté les élections présidentielles avec 5,8 millions de votes, a annoncé dimanche soir le Conseil national électoral (lundi 04h30 HB). Son principal adversaire, Henri Falcon, crédité de 1,8 million de voix, ne reconnait pas le résultat du scrutin et appelle à un nouveau processus électoral.

"La paix et la démocratie ont réussi en ce jour historique du pays", a commenté Nicolas Maduro qui était candidat à sa réélection pour un nouveau mandat de six ans à la tête du pays en proie à une grave crise politique et économique. "Nous célébrons à côté du peuple ce nouveau départ pour mener la patrie vers la prospérité", a-t-il ajouté dans une réaction partagée sur le réseau social Twitter. Le principal opposant à cette réélection, Henri Falcon, a obtenu 1,8 million de voix. Il a annoncé qu'il ne reconnaissait pas les résultats du vote en raison des nombreuses irrégularités constatées. Il a remis en question la légitimité de l'élection présidentielle, avant que les résultats soient connus, déplorant des violations répétées des règles électorales. Ce dissident chaviste, ancien gouverneur, souhaite qu'un nouveau scrutin soit organisé cette année-ci encore. Les autres adversaires ont remporté moins d'un million de voix, 925.042 pour Javier Bertucci et 34.614 pour Reinaldo Quijada. Plus de 20 millions d'électeurs étaient invités à se rendre aux urnes dimanche mais le taux de participation s'est avéré très faible, alors que la population doit faire face à une inflation galopante et à des pénuries de nourriture et autres commodités. La journée électorale s'est néanmooins déroulée sans incident. (Belga)