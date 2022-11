Crues historiques en Australie: le sud-est du pays fait face aux pires inondations jamais connues

Conséquence du dérèglement climatique : la côte australienne est confronté à la plus grande opération inondations de son histoire. Des régions entières sont sous eau, balayées par des pluies abondantes. Les services de secours n'arrivent pas à faire face.

Surtout ne pas lâcher... à l'aide d'une caméra embarquée, un secouriste part à la recherche d'habitants piégés par la montée des eaux. Le torrent de boue menace. Et soudain, il trouve un homme et son chien. Ils sont sauvés in extremis.

"Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu plus de 900 demandes d' assistance et il y a eu 222 sauvetages", explique Dominic Perrottet, premier ministre de Nouvelle-Galles du sud.

Depuis hier, les trombes d'eau n'ont cessé de s'abattre dans le sud-est de l'Australie. Face à la fureur des éléments, ce petit village de 800 habitants est aujourd'hui entièrement coupé du monde. Les pluies torrentielles n'ont rien épargné.

"C'est dévastateur pour la ville de Forbes de vivre cela une fois de plus, et particulièrement en si peu de temps, déclare Steph Cooke, membre du ministère des services d'urgence en Nouvelle-Galles du sud. Beaucoup de ses résidents n'ont pas encore pu rentrer chez eux."

Selon un bureau météo, 150.000 éclairs ont touché terre en 24 heures. À elle seule, la journée d'hier a vu tomber 120 millimètres d'eau, soit la plus forte précipitation en 28 ans.

Un chemin de fer n'avait visiblement pas été construit pour résister à cette pression.

Un peu plus loin, à l'aide d'une nacelle, un hélicoptère cherche toujours des disparus. Il faut faire vite car à certains endroits, l'eau est parfois monté à deux mètres de haut.