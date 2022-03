Deux Palestiniens tués lors d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée

Au moins deux Palestiniens ont été tués jeudi matin lors d'un raid de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.



Les deux Palestiniens, âgés de 17 et 23 ans, ont été tués "par les forces d'occupation israéliennes qui menaient une incursion dans le secteur de Jénine", a indiqué le ministère. D'autres responsables ont aussi fait état de blessés graves. Les forces israéliennes multiplient les opérations depuis mercredi en Cisjordanie occupée après l'attaque ayant fait cinq morts mardi soir dans les rues de Bnei Brak et Ramat Gan, localités de la banlieue de Tel-Aviv.

L'auteur de l'attaque était un jeune Palestinien originaire de Yaabad, un village près de Jénine. L'armée israélienne a confirmé que des soldats et des membres de la police des frontières, une unité de paramilitaires, ont "opéré" jeudi matin dans le secteur de Jénine afin d'appréhender des "suspects". "Pendant cette opération, des hommes armés palestiniens ont ouvert le feu sur les troupes qui ont riposté en ouvrant le feu", a indiqué l'armée, précisant qu'un soldat avait été légèrement blessé et transporté à l'hôpital.

Une autre attaque dans un bus en Cisjordanie

Un Palestinien a poignardé jeudi un passager dans un bus dans le sud de la Cisjordanie occupée le blessant grièvement, avant d'être abattu par un autre passager, a indiqué l'armée israélienne. "Un terroriste a poignardé un passager dans un bus près de la colonie d'Elazar. Le passager a été blessé et il est soigné dans un hôpital. Un civil qui se trouvait dans le bus a tiré sur le terroriste et l'a tué", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Le passager grièvement blessé, un homme d'environ trente ans, a été transféré à l'hôpital de Shaarei Tsedek à Jérusalem où il est entré en salle d'opération à indiqué le centre médical.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l'assaillant comme étant Nidal Juma Jaafra, 30 ans. Jeudi matin, au moins deux Palestiniens ont été tué lors d'un raid de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. D'autres responsables ont aussi fait état de blessés graves. Les forces israéliennes multiplient les opérations depuis mercredi en Cisjordanie occupée après une attaque ayant fait cinq morts mardi soir dans les rues de Bnei Brak et Ramat Gan, des localités en banlieue de Tel-Aviv.

Il s'agit de la troisième attaque meurtrière en une semaine dans le pays. L'auteur de l'attaque de mardi était un jeune Palestinien originaire de Yaabad, un village près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël ont été le théâtre à partir d'octobre 2015 et pendant des mois d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes Palestiniens isolés. Si le nombre de ce type d'attaques a depuis diminué, les violences et les affrontements ont progressé l'année dernière en Cisjordanie, selon des données récentes de l'armée israélienne et de l'ONU.

Israël avait pris la Cisjordanie à la Jordanie pendant la Guerre des six jours en 1967. Depuis, quelque 475.000 colons juifs se sont installés sur le territoire, vivant dans des colonies illégales au regard du droit international, aux côtés de près de 2,9 millions de Palestiniens.