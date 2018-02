Donald Trump assistera à un dîner avec des journalistes à Washington

(Belga) La Maison Blanche a annoncé lundi que Donald Trump assisterait le 3 mars au dîner annuel du Gridiron Club, qui réunit journalistes et responsables politiques: ce sera une première lors de ce genre d'événements pour le président, grand pourfendeur des médias.

M. Trump n'a en revanche pas encore décidé s'il se rendrait le 28 avril au dîner de l'Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA), un autre événement en vue du tout-Washington, mais qu'il avait snobé l'an dernier, a précisé la porte-parole de la présidence, Sarah Sanders. Ce dîner de gala se déroule chaque année dans un hôtel de Washington et réunit le gratin de la presse et du monde politique. Depuis 1980, tous les présidents y avaient assisté (sauf Ronald Reagan en 1981, car il se remettait alors de l'attentat dans lequel il avait été grièvement blessé), mais Donald Trump l'an dernier avait choisi d'ignorer l'invitation. Il avait préféré tenir un meeting devant ses partisans à Harrisburg, en Pennsylvanie, où il s'était dit ravi d'être loin du "marécage de Washington" et avait décerné de "très mauvaises notes" aux journalistes. Le président entretient des relations exécrables avec une bonne partie des médias, qu'il accuse régulièrement de déformer l'information pour l'accabler, voire de mentir purement et simplement. (Belga)