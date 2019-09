Elections législatives en Israël - Netanyahu et Gantz au coude-à-coude

(Belga) Les partis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz étaient au coude-à-coude mardi soir à l'issue des législatives israéliennes, selon les premiers sondages à la sortie des urnes diffusés par les médias locaux.

Le Likoud de M. Netanyahu récoltait entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset (Parlement israélien) et le parti "Bleu-blanc" de M. Gantz entre 32 et 34, selon ces sondages qui ne voyaient aucun bloc majoritaire émerger au terme de ces élections. (Belga)