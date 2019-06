G20 à Osaka - Angela Merkel arrive au G20 sur fond d'inquiétudes sur sa santé

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée vendredi au G20 d'Osaka, au lendemain d'une nouvelle crise de tremblements en public qui suscite des inquiétudes sur sa santé.

Son avion a atterri aux premières heures de la matinée dans la cité portuaire de l'ouest du Japon, où sont réunis pour deux jours les dirigeants des 20 plus grandes puissances de la planète. "Elle va bien", a commenté un porte-parole du gouvernement. Mme Merkel, au pouvoir depuis 2005, avait été prise de tremblements jeudi lors d'une cérémonie officielle à Berlin. L'infatigable chancelière de 64 ans n'a cependant rien changé à son programme, partant peu après au Japon pour assister au sommet du G20 où le programme s'annonce chargé, avec "de nombreux entretiens bilatéraux avec d'autres dirigeants prévus", selon son porte-parole, Steffen Seibert. Mme Merkel, qui prendra sa retraite politique au plus tard à la fin de son mandat en 2021, est toujours accompagnée d'un médecin et d'un auxiliaire médical du service de santé du ministère fédéral des Affaires étrangères lorsqu'elle se rend en avion à des sommets internationaux ou mène des visites d'Etat. Une crise semblable de tremblements, bien plus impressionnante, l'avait touchée lors d'une cérémonie le 18 juin avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. (Belga)