Golan: Trump signera lundi la reconnaissance de la souveraineté israélienne, selon Israël

Le ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz a affirmé dimanche sur Twitter que le président américain Donald Trump allait reconnaître lundi la souveraineté israélienne sur la partie du plateau du Golan syrien occupée et annexée par l'Etat hébreu.

"Le président Trump signera demain en présence du Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu un ordre reconnaissant la souveraineté israélienne sur le Golan", a écrit le chef de la diplomatie israélienne. Donald Trump avait déclaré jeudi dans un tweet qu'il était temps "pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le Golan, qui a une importance stratégique pour l'Etat d'Israël et la stabilité régionale", rompant ainsi avec le consensus international et des décennies de diplomatie américaine au Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien avait salué cette déclaration, écrivant sur Twitter "qu'au moment où l'Iran cherche à utiliser la Syrie comme une plateforme pour détruire Israël, le président Trump reconnaît avec courage la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Merci président Trump! ". Israël a conquis une grande partie du Golan syrien (1.200 km2) lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexée en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Le président américain avait déjà rompu avec le consensus international en reconnaissant unilatéralement en décembre 2017 Jérusalem comme la capitale d'Israël.