GP d'Espagne: Hamilton (Mercedes) remporte sa deuxième victoire de la saison

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Espagne dimanche, sa deuxième victoire de la saison, deux semaines après avoir renoué avec le succès au précédent GP.

Son coéquipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a terminé la course avec son aileron avant endommagé dans un contact avec une Williams, l'accompagnent sur le podium.

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) est quatrième suite à un mauvais choix stratégique de son équipe. Alors qu'il était parvenu à prendre la 2e place à Bottas au premier virage, son second arrêt aux stands au 42e tour, sous régime de voiture de sécurité virtuelle, lui a fait perdre deux positions.

Après trois premières courses frustrantes et son succès surprise en Azerbaïdjan, qui lui avait permis de prendre la tête du Championnat du monde à Vettel pour quatre points, Hamilton voit son avance portée à 17 unités.

"Aujourd'hui, j'ai senti la synergie (avec la voiture, ndlr) qui manquait depuis le début de l'année, a-t-il réagi. A l'avenir, c'est nous qui allons mettre la pression" aux rivales Ferrari et Red Bull.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), le Danois Kevin Magnussen (Haas), les Espagnols Carlos Sainz Jr (Renault) et Fernando Alonso (McLaren), le Mexicain Sergio Pérez (Force India) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) complètent le top 10.

Le Finlandais Kimi Raïkkonnen (Ferrari) a pour sa part abandonné dans le 25e tour, suite à une perte subite de puissance, alors qu'il évoluait aux avant-postes, ne s'étant pas encore arrêté aux stands.

La course a été neutralisée entre le premier et le sixième tours après un tête-à-queue dans le troisième virage du Français Romain Grosjean (Haas), qui est venu heurter l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et l'autre tricolore Pierre Gasly (Toro Rosso). Tous les trois ont été contraints à l'abandon.

L'incident sera examiné par les commissaires après la course.

Le troisième Français, Esteban Ocon (Force India), n'a pas connu sort meilleur. Il a dû s'arrêter au 39e tour, victime d'un problème de moteur.

A noter pour le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) un changement imprévu de boîte de vitesses avant le GP, suite à sa sortie de piste lors des essais libres 3 qui l'avait empêché de prendre part aux qualifications.