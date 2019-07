GP de F1 de Grande-Bretagne: Ferrari et Hamilton dans un mouchoir en essais libres 3

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé de justesse le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Avec un chrono de 1 min 25 sec 905/1000, le plus rapide des trois séances, il ne devance son équipier allemand Sebastian Vettel que de 26/1000 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 49/1000.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) est 4e sur la feuille des temps à 213/1000 et surclasse de nouveau son équipier néerlandais Max Verstappen, moins à l'aise depuis vendredi, 5e à 535/1000.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) ferme le top 6 à 551/1000.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) est 7e à 784/1000, les Renault de l'Allemand Nico Hülkenberg et de l'Autralien Daniel Ricciardo 8e et 9e à 1 sec 040/1000 et 1 sec 060/1000 respectivement et le Thaïlandais Alexander Albon 10e à 1 sec 071/1000.

Les pilotes n'ont que peu ou pas roulé pendant la première demi-heure, lors de laquelle tombait une légère pluie.

Les qualifications auront lieu à 14h00 locales (15h00 françaises/13h00 GMT). La météo annonce de la pluie.

. 3e séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.905 (17 tours)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:25.931 (16)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.954 (21)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:26.118 (15)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:26.440 (14)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:26.456 (20)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:26.689 (15)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:26.945 (16)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:26.965 (15)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:26.976 (17)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.036 (16)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:27.106 (15)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:27.108 (18)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.110 (16)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:27.275 (16)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.424 (15)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:27.544 (14)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:27.598 (12)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:29.065 (22)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:29.450 (19)

./bds/pel/mca