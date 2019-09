GP de F1 de Singapour: Hamilton le plus rapide des essais libres 1 et 2

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit urbain de Marina Bay (5,063 km) à Singapour.

Le leader du classement des pilotes avec 63 points d'avance a signé un chrono de 1 min 38 sec 773/1000 lors des essais libres 2, 184/1000 devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et 818/1000 devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Cette séance nocturne, disputée dans les mêmes conditions que celles des qualifications samedi (21h00 locales/15h00 françaises/13h00 GMT) et de la course dimanche (20h10/14h10/12h10), semble confirmer le statut de favoris d'Hamilton et Verstappen.

Les Mercedes et les Red Bull, qui bénéficient de plus d'appuis aérodynamiques, sont logiquement plus agiles dans les virages lents de Singapour que les Ferrari, dont le principal atout est la puissance moteur.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), qui comme les autres rookies britanniques Lando Norris (McLaren) et George Russell (Williams) découvre le tracé, a endommagé l'aileron avant de sa monoplace dans un crash.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a écopé d'une réprimande des commissaires de course pour avoir tassé le Danois Kevin Magnussen (Haas) contre les barrières.

La troisième et dernière séance d'essais libres est prévue samedi à 18h00 locales (12h00/10h00).

. 2e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:38.773 (29 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:38.957 (29)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:39.591 (31)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:39.894 (30)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:39.943 (30)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:40.018 (31)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:40.145 (33)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:40.324 (30)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:40.361 (35)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:40.637 (32)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:40.713 (32)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:40.811 (30)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:40.875 (29)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:41.128 (35)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:41.128 (31)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:41.232 (28)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:41.392 (26)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:41.445 (35)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:41.564 (30)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:42.177 (35)

