GP de Hongrie: Vettel encore le plus rapide lors de la 3e séance des essais libres

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, 12e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit du Hungaroring (4,381 km) à Budapest.

Son chrono de 1 min 16 sec 170/1000, nouveau record du tracé, place celui qui était déjà le plus rapide vendredi 59/1000 devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et 203/1000 de son coéquipier finlandais également Kimi Räikkönen.

Le leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton(Mercedes), suit à 579/1000.

Lui et Bottas sont sortis à la chicane (virages 6 et 7), le Finlandais venant toucher les barrières.

Les Red Bull, très en vue la veille, ferment la marche des "top teams", avec l'Australien Daniel Ricciardo à 633/1000 et le Néerlandais Max Verstappen à 776/1000.

Les Renault sont les "meilleures du reste", avec l'Espagnol Carlos Sainz Jr à 1 sec 584/1000 et l'Allemand Nico Hülkenberg à 1 sec 913/1000.

Le milieu de tableau apparaît toutefois très serré avec les Haas du Français Romain Grosjean (9e) et du Danois Kevin Magnussen (11e) et les Toro Rosso du Français Pierre Gasly (10e) et du Néo-Zélandais Brendon Hartley (12e) réunies en moins de 2/10.

. 3e séance d'essais libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:16.170 (16 tours)

(moyenne: 207.057 km/h)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.229 (17)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:16.373 (16)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:16.749 (17)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.803 (11)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.946 (14)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:17.754 (17)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:18.083 (18)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.084 (19)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:18.139 (22)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:18.230 (17)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:18.252 (19)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:18.376 (19)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:18.467 (15)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:18.512 (20)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:18.630 (17)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:18.789 (14)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:18.842 (18)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:18.962 (18)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:19.132 (20)

