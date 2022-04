En Ukraine, les morts se comptent par centaines depuis le début de la guerre lancée par la Russie. Partout dans le pays, des familles recherchent un père, une mère, un enfant. C'est le cas surtout dans les villes martyres de Boutcha et de Borodyanka.

Sur des images filmées par des journalistes à Boutcha, on observe un homme face à une série de corps disposés sur le sol. Soudainement, il reconnaît son petit frère. Il fait partie des victimes civiles de l’attaque russe sur la ville de Boutcha.

"Je le cherche depuis le 26 mars. Quand ils ont sorti les corps, je l'ai reconnu tout de suite. Ils l'ont tué pour rien. Il marchait juste dans la rue. Pourquoi? Il marchait juste dans la rue", dénonce Vova.

Comment l’annoncer à ma nièce de 7 ans?

Le frère de Vova était âgé de 32 ans, père d’une petite fille. Il faut maintenant annoncer la nouvelle au reste de la famille. "Comment vais-je pouvoir annoncer cette nouvelle à ma mère? Comment va-t-elle l'apprendre? Et comment l’annoncer à ma nièce de 7 ans? Ce n’est qu’une enfant", se demande-t-il.

Beaucoup de ponts et de routes étaient détruits

À une vingtaine de kilomètres de là, à Borodyanka, Anna cherche sa mère, sa tante et son cousin. Ils ont disparu après une frappe russe sur un bâtiment. Dix minutes avant l’attaque, elle était au téléphone avec sa maman

"La dernière chose dont on a parlé, c’est de la route à prendre de Borodyanka vers Kiev. De comment ils allaient s’enfuir. Beaucoup de ponts et de routes étaient détruits, donc je leur ai envoyé une carte pour leur montrer comment partir, et elle a dit: 'On va chercher comment s’enfuir'", explique Anna.

Depuis cette appel, Anna n’a plus de nouvelle de sa mère. Elle espère encore la retrouver vivante.