Japon: un puissant séisme dans le nord-ouest provoque un petit tsunami

Un tableau électronique montre l'arrêt du train Tokyo-Niigata après un séisme et une alerte au tsunami le 18 juin 2019 JIJI PRESS

Un petit tsunami a été mesuré mardi soir dans le nord-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme, mais l'avis de raz-de-marée a été levé deux heures et demie plus tard, aucun dégât majeur ni blessé grave n'ayant été rapporté dans l'immédiat.

La magnitude de ce tremblement de terre survenu à 22H22 locales (13H22 GMT) était de 6,4 selon les mesures de l'institut de géophysique américain USGS. L'Agence nationale de météo japonaise l'a évaluée selon une méthode différente à 6,7, après une première estimation à 6,8.

Un tsunami d'un mètre était attendu sur une partie de la côte nord-ouest de l'île de Honshu (la principale de l'archipel), le long des préfectures de Yamagata, Niigata et Ishikawa, d'après les estimations de l'Agence de météo. Celle-ci a constaté un petit raz-de-marée en au moins cinq points un peu plus tard, mais a levé l'avis vers 01H00 mercredi (mardi 16H00 GMT).

Les autorités recommandent néanmoins de rester loin des côtes par précaution.

Quelque 600 personnes ont trouvé refuge dans des bâtiments publics de la localité de Murakami (préfecture de Niigata), la plus secouée.

"Des secousses vraiment fortes ont été ressenties", a rapporté un commentateur de la chaîne publique NHK, qui a immédiatement interrompu ses programmes pour diffuser les informations relatives à ce séisme ressenti dans une très large partie de Honshu, y compris à Tokyo.

Les secousses ont notamment atteint une intensité grimpant à 6+ sur l'échelle japonaise de ressenti dans plusieurs localités, un niveau auquel il est jugé difficile de se maintenir debout. Des chutes de meubles ou objets sont alors redoutées.

- Trains stoppés -

Des caméras de la NHK qui se déclenchent automatiquement en cas de séisme ont montré l'effroi dans un des bureaux locaux de la chaîne au moment du séisme.

Les centres d'appel des services d'urgence sont saturés, des coupures de courant sont constatées, des fuites de gaz signalées et des trains stoppés, a indiqué dans un premier temps la NHK, mais la situation a semblé se calmer par la suite.

Des tronçons routiers ont également été fermés.

Les compagnies d'électricité n'ont pas signalé d'anomalies dans les installations situées dans le périmètre affecté.

Selon un témoin, des clients d'un bar ont quitté les lieux affolés après que les bouteilles et autres objets sont tombés, mais les médias et autorités n'ont à ce stade pas fait état de dégâts majeurs dans la région la plus secouée.

"Pour le moment nous n'avons pas reçu de signalement de dégâts ou personnes blessées" gravement, a déclaré à l'AFP un fonctionaire des autorités locales de la préfecture de Niigata dans l'heure suivante.

Les pompiers ont pour leur part fait état de deux femmes blessées, une sexagénaire et une autre de 82 ans, qui "ont chuté à cause du séisme mais sont conscientes". La NHK rapportait plusieurs autres cas, tous jugés sans gravité.

Le tremblement de terre s'est produit en pleine nuit dans une zone en grande partie rurale, ce qui rend difficile une évaluation rapide des dégâts. La NHK a mentionné des glissements de terrain, mais les autorités ont indiqué ne pas avoir été informées de dégâts de ce type.

Le gouvernement a monté une cellule spéciale pour suivre la situation, a précisé le porte-parole de l'exécutif, Yoshihide Suga, lors d'un point de presse.

"Nous prendrons toutes les mesures en liens étroits avec les services de secours et autorités locales", a assuré le Premier ministre Shinzo Abe devant les caméras.

- Une région souvent secouée -

"Il est fort possible que se produisent de nouvelles fortes secousses, soyez vigilants", a prévenu un expert de l'agence de météo.

Il arrive que les séismes secondaires soient plus puissants que le premier.

Le Japon est situé à la jonction de quatre plaques tectoniques et subit chaque année environ 20% des plus violents séismes recensés sur la planète.

Tous les Japonais gardent en mémoire le tsunami du 11 mars 2011 qui, après un tremblement de terre de magnitude 9 au large, avait tué 18.500 personnes et provoqué l'accident nucléaire de Fukushima.

La région de Niigata (nord-ouest) a quant à elle été affectée par des séismes meurtriers en 2004 et 2007, qui ont entraîné l'arrêt de la centrale Kashiwazaki-Kariwa, la plus importante du pays avec 7 réacteurs.