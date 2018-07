Kenya: 8 rhinocéros retrouvés morts après avoir été changés de parc

Huit rhinocéros noirs, une sous-espèce en grand danger d'extinction, sont morts après avoir été déplacés dans une nouvelle réserve du sud du Kenya, a annoncé vendredi le gouvernement kényan. Le ministre du Tourisme et de la Faune, Najib Balala, a ordonné au Service kényan de la faune (KWS) de "suspendre immédiatement les transferts en cours de rhinocéros noirs, après la mort de huit d'entre eux", ont indiqué ses services dans un communiqué. Le KWS n'a pour sa part pas officiellement commenté la mort de ces rhinocéros. Ces huit animaux décédés faisaient partie d'un groupe de 11 rhinocéros noirs qui avaient été déplacés en juin des parcs nationaux de Nairobi et Nakuru vers celui du Tsavo-Est. Le déplacement vers un nouvel habitat d'animaux menacés, qui doivent être endormis le temps du voyage, n'est pas sans risques. Mais la mort d'animaux durant ce type d'opérations est rare.

A qui la faute ?



Entre 2005 et 2017, 149 rhinocéros avaient été déplacés de cette manière au Kenya et seulement huit étaient décédés, selon le ministère du Tourisme. Les "recherches préliminaires" suggèrent que les huit rhinocéros noirs pourraient être décédés d'un "empoisonnement au sel", après avoir bu dans leur nouvel environnement une eau différente de celle à laquelle ils étaient accoutumés, a indiqué le ministère. Une enquête complète a été ordonnée et ses résultats devraient être connus la semaine prochaine. "Une sanction disciplinaire sera assurément prise si les conclusions pointent vers une négligence ou une conduite non professionnelle de la part de membres du KWS", a ajouté le ministère.



Une situation urgente

Paula Kahumbu, la directrice de Wildlife Direct, une organisation de protection des animaux, a appelé les autorités à prendre leurs responsabilités et à expliquer ce qui s'était passé. "Des rhinocéros sont morts, nous devons le dire ouvertement quand ça arrive et pas une semaine ou un mois plus tard", a-t-elle déclaré. "Quelque chose n'a pas marché et nous voulons savoir quoi." Selon l'organisation Save the Rhinos, il reste moins de 5.500 rhinocéros noirs dans le monde, vivant tous en Afrique. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que le Kenya en abrite 750. Neuf rhinocéros ont été tués au Kenya en 2017, selon le KWS. En mai, trois rhinocéros avaient été abattus, et leurs cornes sectionnées et emportées, dans le parc national de Meru (centre). Dans leur milieu naturel, les rhinocéros n'ont que peu de prédateurs, en raison de leur taille et de leur peau épaisse. Mais de prétendues vertus médicinales attribuées en Asie à leur corne ont alimenté depuis des décennies un braconnage implacable qui a largement décimé l'espèce.

Un kilo de corne de rhinocéros se négocie plusieurs dizaines de milliers de dollars au marché noir en Chine et au Vietnam.