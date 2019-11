La COP 25 n'est plus organisée au Chili mais en Espagne: Adélaïde Charlier et Anuna De Wever cherchent un voilier rapide pour y participer

Des jeunes activistes pour le climat, dont les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, avaient embarqué à bord d'un voilier en direction de l'Amérique du Sud. Le but? Participer à la COP 25 au Chili, c'est-à-dire la "Conference of Parties" (conférence des parties), qui réunit tous les Etats membres afin d'aborder la question du climat. Mais le Chili est secoué par des manifestations citoyennes depuis deux semaines et le pays a finalement abandonné l'organisation de la COP 25.

C'est désormais à Madrid, de l'autre côté de l'Atlantique, que la conférence aura lieu. Les jeunes activistes, qui ne souhaitent pas utiliser l'avion pour des raisons environnementales, espèrent encore que certains d'entre-eux pourront rallier la capitale espagnole. Ils cherchent un voilier rapide qui pourrait les emmener vers le 12 novembre depuis les côtes brésiliennes jusqu'en Espagne.

"Nous serions très heureux si au moins certains d'entre nous pouvaient aller témoigner de notre vision à la COP", déclarent les jeunes activistes dans un communiqué. "Depuis Belém au Brésil, notre grand navire n'y arrivera pas mais peut-être qu'un bâtiment plus rapide en serait capable". Les jeunes se disent preneurs de tout conseil.