La manipulation du peuple russe par Poutine passe aussi par... un parc d'attractions militaires: "Tirer avec une vraie arme, c'est cool"

En Russie, les réseaux sociaux occidentaux ont été bloqués. Les médias indépendants ont été fermés. Et la télévision d’Etat martèle des discours toujours plus agressifs, réécrivant l’histoire sans aucune gêne. La propagande et la manipulation de l’opinion russe se sont intensifiées depuis l’invasion de l’Ukraine.

A 60 kilomètres de Moscou ce dimanche, alors que la guerre en Ukraine fait rage, des milliers de familles insouciantes se pressent dans un parc d'attractions. Mais ici, les héros ne sont pas des personnages de fiction. Les jeux et les attractions servent à sacraliser l'armée russe et à renforcer le patriotisme. Sur un stand de tir, les enfants peuvent tirer à blanc avec des armes de guerre. "Je suis fier de lui. Comme toutes les mères", confie une maman. "Tirer avec une vraie arme. C'est cool", confirme son fils.

Il s'agit du Patriote Park. Sur 1.900 hectares, tout l'arsenal militaire russe s’exhibe. Des chars les plus anciens aux missiles les plus modernes. Ce projet faramineux à 330 millions d'euros a été inauguré par Vladimir Poutine en 2015.

"Je suis certain que ce parc va devenir un pilier de notre système éducatif, militaire et patriotique pour la jeune génération", pensent certaines personnes sur place.

Dans l'esprit du président russe, ce parc nationaliste devait gonfler l'orgueil de son peuple et le préparer mentalement à la guerre.

Dans le magazine Reporters diffusé vendredi soir sur RTL-TVI puis disponible sur RTL Play vous allez découvrir plusieurs autres exemples édifiants de cette propagande qui s’est encore intensifiée depuis la guerre en Ukraine.