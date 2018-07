Nancy Sinatra Sr, la première femme de Frank Sinatra, est morte à 101 ans

Elle avait rencontré le crooner Frank Sinatra alors qu'ils étaient encore adolescents et a eu trois enfants avec le légendaire artiste américain: Nancy Sinatra Sr, première femme du chanteur et acteur, s'est éteinte à l'âge de 101 ans.

L'annonce de son décès survenu vendredi dans un lieu non spécifié, a été faite par sa fille aînée Nancy Sinatra Jr sur son site internet.

"Elle s'est battue pour rester sur cette Terre, mais le temps a eu raison d'elle", a-t-elle écrit, précisant que sa mère était décédée "paisiblement".

Née Nancy Barbato le 25 mars 1917 à Jersey City, tout près de New York, elle avait fait la connaissance de son futur mari durant l'été 1934, alors qu'ils passaient tous les deux des vacances en famille sur les plages de l'Etat du New Jersey.

Elle avait alors 17 ans et lui 19.

"Nancy était en train de se mettre du vernis à ongles sur la terrasse devant la maison lorsque Frank est venu avec son ukulele et a commencé à lui chanter la sérénade", est-il raconté sur le site internet.

"Une chose en menant à une autre, ils ont commencé à sortir ensemble."

Le couple, marié en 1939, a eu trois enfants: Nancy Sinatra Jr, musicienne connue notamment pour un duo avec son père et pour le titre "These Boots Are Made for Walkin", Frank Jr, également musicien et décédé en 2016, et Tina Sinatra.

Ils ont connu des débuts modestes dans un appartement de la côte est où Nancy occupait un emploi de secrétaire.

En 1950, humiliée par des articles évoquant une liaison de son mari avec l'actrice Ava Gardner, Nancy demanda le divorce.

Frank Sinatra, marié à Ava Gardner de 1951 à 1957, a ensuite épousé l'actrice Mia Farrow (1966-68) puis la mannequin Barbara Marx en 1976.

Selon le New York Times, il est resté proche de Nancy jusqu'à sa mort en 1998.