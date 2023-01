Le Belge Olivier Vandecasteele condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet en Iran

Olivier Vandecasteele, un Belge accusé d'espionnage en Iran, a été condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet en Iran, rapporte l'agence Reuters.

L'Iran a confirmé la peine de 28 ans de prison infligée à Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire belge détenu depuis plusieurs mois. Il a également écopé de 74 coups de fouet, selon les informations de l'agence iranienne Tasnim, rapportées mardi par l'agence de presse Reuters.

Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février dernier et est officiellement accusé d'espionnage par Téhéran après avoir travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales. Sa condamnation n'avait pas encore été rendue publique.

La semaine dernière, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait indiqué que, pour la Belgique, Olivier Vandecasteele est innocent et doit être libéré. Le sort du Belge semble lié à celui d'Assadollah Assadi, un agent iranien condamné en Belgique pour un projet d'attentat contre l'opposition iranienne planifié en France. La Belgique avait négocié avec l'Iran un traité pour permettre l'échange de prisonniers entre les deux pays, mais la Cour constitutionnelle a suspendu ce traité le mois dernier.