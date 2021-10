Mort sur le tournage du film d'Alec Baldwin: ce que l'on sait sur l'enquête et sur les différents protagonistes du drame

L'acteur américain Alec Baldwin a actionné jeudi une arme à feu servant d'accessoire sur le tournage de "Rust", tuant la directrice de la photographie du film et blessant son réalisateur.



Voici ce que l'on sait sur l'enquête, ainsi que sur les différents protagonistes du drame.



Que s'est-il passé?



Les policiers de Santa Fe, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique (sud-ouest) se sont rendus jeudi en début d'après-midi au ranch Bonanza Creek après un appel d'urgence leur signalant un tir sur le plateau de "Rust".



Ils ont trouvé deux personnes blessées par une arme à feu utilisée comme accessoire sur le tournage et actionnée par l'acteur principal et producteur du film Alec Baldwin.



Blessée au ventre, Halyna Hutchins, 42 ans, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital mais elle a succombé à ses blessures.



Le réalisateur Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été transporté par ambulance dans un autre hôpital où il a été soigné sans toutefois y passer la nuit, d'après le message d'une actrice sur Twitter.



Comment les faits se sont-ils déroulés?



Citant des documents judiciaires établis par les policiers pour obtenir un mandat de perquisition, le Santa Fe Reporter indique que l'équipe du film répétait une scène.



L'armurier avait placé trois armes servant d'accessoire sur un chariot, un assistant réalisateur a remis l'une d'elles à Alec Baldwin en lui disant "arme froide", ce qui signifie dans le jargon du cinéma que l'arme n'est pas chargée.



L'assistant réalisateur "ne savait pas qu'il y avait des munitions actives dans l'accessoire", d'après le document.



Les vêtements portés par Alec Baldwin lors de l'accident ont été remis aux enquêteurs, de même que l'arme en cause et les douilles.



Qu'est-il arrivé à Alec Baldwin?



L'acteur de 63 ans a été interrogé par les enquêteurs. Les services du shérif de Santa Fe ont indiqué qu'il s'était présenté spontanément à eux, répondant à leurs questions avant de quitter les lieux. Il n'a pas été arrêté.



Les investigations se poursuivaient vendredi et Alec Baldwin a tweeté qu'il "coopérait pleinement" avec la police.



Qui était Halyna Hutchins?



La victime du tir, Halyna Hutchins, a été unanimement saluée par ses collègues comme une cinéaste talentueuse et passionnée qui s'est rapidement fait une réputation dans les rangs des directeurs de la photographie à Hollywood.



Originaire d'Ukraine, elle a grandi sur une base militaire soviétique du cercle arctique "entourée par les rennes et les sous-marins nucléaires", d'après son site internet.



Après ses études, elle avait travaillé comme journaliste en Ukraine et ailleurs en Europe, avant d'intégrer le prestigieux Conservatoire de l'Académie du film américain (AFI) à Los Angeles en 2015.



"Les mots ne suffisent pas à exprimer la perte de quelqu'un d'aussi cher aux membres de l'AFI", a réagi l'école de cinéma.



Récemment, Halyna Hutchins avait travaillé sur un film policier, "Blindfire", et sur "Archenemy", film fantastique produit par Elijah Wood.



"Rust", un western, était sa première production avec des vedettes à l'affiche.



Qui est Joel Souza?



Blessé dans l'accident, Joel Souza est un scénariste et réalisateur qui travaille à Hollywood depuis une dizaine d'années.



Originaire de Californie, il a fait ses débuts en 2010 avec "Le trésor de Hanna", film d'aventure familial avec la star défunte de la série "Beverly Hills 90210", Luke Perry.



Il a depuis écrit ou réalisé quatre autres longs-métrages, dont le film policier "Night shift: patrouille de nuit", qu'Alec Baldwin a produit et dans lequel il devait initialement jouer.



Qui est Alec Baldwin?



Star d'Hollywood dans les années 1990, il est aujourd'hui plus connu pour la série télévisée "30 Rock" et ses apparitions dans l'émission satirique "Saturday Night Live".



Baldwin a fait ses débuts à la télévision avant d'exploser sur grand écran avec des films comme "Beetlejuice" et "A la poursuite d'Octobre rouge".



Sa carrière avait plongé après un divorce acrimonieux d'avec Kim Basinger et il avait pendant longtemps surtout fait les gros titres pour sa vie privée et ses coups de colère.



Les succès de "30 Rock" et ses imitations de Donald Trump dans "Saturday Night Live" lui ont valu des Emmy Awards et ont grandement redoré son blason d'acteur.



Qu'est-ce que "Rust"?



L'idée de "Rust" est née de recherches menées par Joel Souza sur la plus jeune personne à avoir été pendue au Far West.



Souza et Baldwin en ont fait un scénario autour d'un hors-la-loi recherché qui vole au secours de son petit-fils de treize ans, condamné à mort pour un homicide accidentel.



Le grand-père Harland Rust (Alec Baldwin) et son petit-fils Lucas (Brady Noon) s'enfuient, poursuivis par les forces de l'ordre et un sinistre chasseur de primes, trouvant refuge au Nouveau-Mexique.