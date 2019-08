Moto: l'usine KTM quitte le Moto2, retour de Husqvarna en Moto3

Le constructeur de moto autrichien KTM a annoncé dimanche qu'il allait abandonner son engagement officiel en Moto2 l'an prochain pour mieux se consacrer à la catégorie reine MotoGP, alors que ses machines porteront le nom de sa marque Husqvarna en Moto3.

Cette annonce a précédé de quelques heures la victoire du Sud-Africain Brad Binder sur une KTM à domicile sur la piste autrichienne du Spielberg lors du GP d'Autriche Moto2. C'est la 1re victoire d'une machine de cette marque dans cette catégorie cette saison.

Si l'usine KTM se retirera de cette catégorie, elle conservera néanmoins des liens étroits avec l'écurie privée finlandaise Ajo Motorsports pour y faire courir des motos. Celles-ci sont depuis cette année propulsées par un moteur commun à tous les concurrents conçu par le constructeur britannique Triumph et KTM ne fabrique que les cadres.

KTM va en retour approfondir son engagement en MotoGP en prolongeant son engagement dans cette catégorie de cinq ans pour le porter à sept ans au total depuis l'arrivée du constructeur autrichien en MotoGP en 2017.

Il y est présent cette année avec deux machines d'usine confiées aux pilotes français Johann Zarco et espagnol Pol Espargaro et deux autres engagées par l'équipe Tech3 et pilotées par le Malaisien Hafizh Syahrin et le Portugais Miguel Oliveira. Tech3 a déjà annoncé qu'elle ferait courir l'an prochain en MotoGP Brad Binder qui remplacera Syahrin.

En Moto3, où KTM a déjà remporté plusieurs titres, ses motos porteront à partir de l'an prochain les couleurs de Husqvarna, une marque suédoise plus que centenaire acquise par le constructeur autrichien en 2013.

"Nous avons pris la décision ici lors de notre Grand Prix national de renouveler notre engagement en MotoGP pour cinq ans de plus. Cela fait partie de notre plan stratégique d'ensemble et nous avons maintenant au total sept ans pour nous hisser au sommet du MotoGP, soit la même durée qu'il nous a fallu pour remporter le rallye Paris/Dakar. Nous savons que nous sommes en bonne voie et avons déjà effectué de considérables progrès en moins de 3 ans", a affirmé le PDG du groupe Stefan Pierer lors d'une conférence de presse dimanche sur le circuit de Spielberg.

Les KTM ne brillent toutefois pas depuis le début de la saison en MotoGP. Pol Espargaro occupait avant le GP d'Autriche qui se court dimanche la 10e position au classement provisoire du championnat du monde et Johann Zarco la 17e juste devant Miguel Oliveira. Hafizh Syahrin est lui 25e.