Niger: l'angine du cheval a tué 4.000 ânes depuis décembre 2018

L'angine du cheval, une maladie bactérienne contagieuse, a tué plus de 4.000 ânes depuis décembre 2018 dans la zone pastorale d'Ingall dans le nord désertique du Niger, ont indiqué vendredi les autorités locales.

"Sur 8.392 asins atteints par la gourme équine ou angine du cheval, plus de la moitié a succombé à la maladie depuis son apparition à la première décade de décembre 2018", a déploré la direction régionale de l'Elevage d'Agadez (nord).

Les autres ânes contaminés ont survécu après avoir été "traités", a assuré la direction citée par la télévision publique. Le ministre nigérien délégué à l'Elevage, Mohamed Boucha, s'est rendu cette semaine à Agadez pour constater "l'impact" de cette épizootie qui a pour épicentre Ingall, une zone pastorale par excellence, a indiqué la télévision.

"On voit des cadavres (d'ânes) qui jonchent les pâturages et les puits (où viennent s'abreuver les animaux) il y a donc un réel danger de contamination" de la zone, a indiqué le ministre.

Le risque de contagion est "d'autant plus grand" que la maladie se transmet entre équidés et également par le biais du pâturage alors que le traitement d'un animal malade peut durer plusieurs semaines, selon les services vétérinaires.

M. Boucha a par conséquent "invité" les éleveurs à surtout immuniser leur bétail "en les faisant vacciner gratuitement" par les services publics.

Bête de somme et souvent victime des sécheresses successives, l'âne est le moyen de transport le plus commun pour des millions de paysans du Niger, un des Etats les plus pauvres du monde.

Le Niger compte plus d'1,5 million d'ânes, selon les statistiques officielles.

L'espèce avait été mise en péril par les exportations massives vers le Nigeria, d'où sa peau est ensuite vendue en Asie. Mais en 2016, Niamey avait "strictement interdit" toute exportation et abattage d'ânes pour les protéger.