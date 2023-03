+40% en 10 ans: l'immobilier continue de décourager les jeunes, Priscillia et Francisco sont souvent "incapables de faire une offre"

En 10 ans, le prix de l’immobilier a littéralement explosé. Comptez 319.000€ en moyenne pour une maison et 260.000 pour un appartement. Pour Priscillia et Francisco, trouver un appartement pour vivre avec leurs deux enfants est un parcours du combattant. Le reprtage complet, c'est ce mercredi soir dans Coûte Que Coûte, sur RTL-TVI après le RTL info 19h.

Priscillia et Fransisco recherchent un appartement à Bruxelles pour vivre avec leurs deux enfants, mais n’ont toujours pas trouvé la perle rare, avec leur budget de 205.000€. Leur quotidien est aujourd’hui rythmé par deux choses : la vie de famille et la recherche d’un nouvel appartement.

Tous les jours, ces jeunes parents scrutent les sites d'agences immobilières, dans l'espoir de devenir propriétaires : "En ce moment, on est locataires. On a un bel appartement sur Anderlecht. On est très bien, mais on préfèrerait évidemment payer pour quelque chose qui va nous revenir plus tard", explique Francisco.

L’année dernière, les ventes d’appartements et de maisons ont connu un léger recul : - 2% en Belgique. Les prix quant eux s’envolent : comptez 319.000€ en moyenne pour une maison et 260.000 pour un appartement. En 10 ans, le prix de l’immobilier a littéralement explosé : vous payez aujourd’hui près de 40% plus cher par rapport à 2013.

À chaque fois, les visites, ça ne concluait pas

Pour y arriver, Priscillia et Francisco doivent s'armer de patience, mais ne désespèrent pas : "On a fait 5-6 visites environ, mais à chaque fois, les visites, ça ne concluait pas ou quelqu’un passait devant nous. C’est vrai qu’on est un peu découragé, mais on doit quand même resté un peu motivé sinon on payera toujours dans le vide…", témoigne Priscillia. À lire aussi Un agent immobilier a-t-il le droit de jouer la surenchère pour vendre une maison? Une aide du Fonds du logement "Certains appartements, les propriétaires mettent des prix assez élevés. Donc, dès le départ, on se sent dans l’incapacité de faire une offre. Pourquoi ? Parce que c’est bien au-dessus de notre budget", justifie le père de famille. Avec une seule rentrée d’argent dans leur ménage, Priscillia et Francisco se sont tournés vers le Fonds du logement pour acheter leur appartement. Après analyse de leur dossier, le Fonds accepte de leur prêter 205.000€ sur 30 ans, sans apport de fonds propre.