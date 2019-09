Ouragan Dorian - Nouveau rebondissement dans l'imbroglio météo qui occupe Trump

(Belga) C'est une histoire qui n'en finit pas: après une polémique alimentée par Donald Trump sur le trajet de l'ouragan Dorian, qui a fait les choux gras des médias et des réseaux sociaux, l'agence météorologique américaine a apporté vendredi de l'eau au moulin du président.

Ce dernier avait assuré qu'en plus de la Floride, de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Géorgie, l'Etat de l'Alabama aussi pourrait pâtir de l'ouragan, qui s'est déchaîné sur les Bahamas où il a fait 30 morts. Aussitôt le bureau du National Weather Service à Birmingham, en Alabama, avait démenti avec force l'affirmation présidentielle. "L'Alabama ne sera pas touché par #Dorian. Nous répétons: aucun impact de l'ouragan Dorian ne sera ressenti en Alabama", avait martelé l'institut sur Twitter, précisant que la tempête passerait nettement plus à l'est. Médias et réseaux sociaux s'étaient aussitôt emparés de l'affaire, dont se sont délectés les détracteurs de M. Trump. Visiblement courroucé, le président a campé sur sa position, tweetant au moins dix fois à ce sujet. Vendredi, l'Agence océanique et atmosphérique nationale NOAA a volé à son secours. "Du mercredi 28 août au lundi 2 septembre, les informations fournies par la NOAA et le National Hurricane Center au président Trump et au grand public ont démontré que des vents de l'ouragan Dorian pouvaient impacter l'Alabama", a-t-elle affirmé dans un communiqué. "Le tweet du dimanche matin du Birmingham National Weather Service parlait en termes absolus qui n'étaient pas conformes aux probabilités des meilleurs pronostics disponibles à l'époque" a tranché l'agence. L'affaire est désormais connue sous le nom de "Sharpie-gate" ("affaire du feutre" en anglais). Car le président a montré mercredi dans le Bureau ovale une carte du National Hurricane Center (NHC) représentant le parcours que devait initialement emprunter l'ouragan, sur laquelle un trait avait été ajouté au feutre noir pour que l'Etat de l'Alabama soit inclus dans le "cône" de l'ouragan. Le directeur de l'équipe de campagne du milliardaire républicain a décidé de transformer la polémique en atout: vendredi, il a fait la promotion de stylos-feutres en vente sur le site de la campagne de 2020 en lançant: "Achetez le marqueur officiel de Trump, qui est différent de tous les autres marqueurs sur le marché, parce que celui-ci a la capacité spéciale de rendre CNN et les autres médias Fake News fous!" (Belga)