Philippe Goffin appelle à "apaiser les tensions" USA-Iran

(Belga) "Nous regrettons vivement l'escalade entre l'Iran et les Etats-Unis. Plus que jamais, nous rappelons l'urgence du dialogue et l'importance de ne pas renchérir. Personne n'a à gagner d'un conflit majeur entre ces deux pays", estime mercredi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin. Dans la nuit de mardi à mercredi, une douzaine de missiles ont été tirés par l'Iran contre deux bases utilisées par l'armée américaine en Irak, a confirmé le Pentagone. Les tirs ont été annoncés par les Gardiens de la Révolution iraniens, selon la télévision d'Etat iranienne.

"Aucun militaire belge n'a été affecté cette nuit par les attaques iraniennes. Pour le reste, afin de préserver la sécurité de nos militaires déployés, la Défense ne souhaite pas communiquer quant à la nature et au lieu de déploiement de nos militaires", précise Philippe Goffin. Ce conflit sera abordé au Conseil des Ministres des Affaires étrangères européens de ce vendredi après-midi, auquel participera le ministre des Affaires étrangères. (Belga)