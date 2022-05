Royaume-Uni: voici comment se préparent les festivités du jubilé

Un peu partout en Angleterre et même au-delà, on se prépare activement à fêter les 70 ans de règne d'Élizabeth II. Mais comment célèbre-t-on cette fête typiquement britannique ? Direction le village de Bidford, où les habitants organisent toutes sortes de festivités.

À Bidford, tout doit être parfait pour célébrer comme il se doit le jubilé de platine de la reine. "C'est la tradition anglaise, c'est comme les Gardes et des choses comme ça. Cela fait partie de l'Angleterre, c'est l'Angleterre rurale, c'est ce que vous vous attendez à voir", explique Joseph Philip Taylor, danseur du groupe "Shakespeare Morris".

L'événement est important pour les 6000 habitants de la petite commune. Tandis que les pompiers installent les dernières banderoles, Vivienne Scholes, artiste, a réalisé une bannière spécialement pour l'occasion: "Je suis l'une des personnes pour lesquelles elle a été présente toute ma vie, tout comme d'autres membres de ma famille. Elle a été un modèle fantastique, et je pense que personne ne nous en voudra d'organiser des célébrations en son honneur."

Ces célébrations dureront 4 jours. Au programme, de la course au flambeau, des concours de jardins, mais aussi des concerts, du bowling et des expositions. "C'est devenu très intense ces trois derniers mois. En fait, je me réveille à trois ou quatre heures du matin, et je pense soudain à quelque chose que nous aurions pu oublier de commander. Je garde donc un bloc-notes à côté de mon lit et je m'occupe sur internet de commander rapidement quelque chose, que ce soit des tasses supplémentaires, des drapeaux supplémentaires ou autre", explique Suzanne Meredith, présidente du comité du jubilé de platine de Bidford.

Ces festivités sont aussi importantes pour les plus jeunes générations. "C'est son jubilé de platine. Et à l'école, on a fait une énorme fête avec du gâteau, du pop-corn, ce genre de choses", explique Joseph, élève du club d'activité de "Forest School".

L'événement débutera officiellement ce jeudi 2 juin.