Rugby: Leicester est à vendre

Les Leicester Tigers ont été mis en vente alors que le club cherche de nouveaux investissements afin de "rétablir son statut de puissance majeure du rugby anglais et européen", a annoncé mardi le club des Midlands.

Leicester reste le club anglais le plus titré de l'ère professionnelle, avec dix titres de champions d'Angleterre et deux de champions d'Europe, mais il n'a plus rien gagné depuis 2013.

Pire, les Tigers ont lutté contre la relégation la saison dernière, connaissant l'une de leurs pires saisons.

L'achat de 27% des parts du Championnat d'Angleterre en décembre par CVC Capital a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs et le club entend bien en profiter.

"L'investissement et les changements dans le rugby anglais représentent une énorme opportunité pour le club et un nouvel investisseur", a déclaré le président de Leicester Simon Cohen dans un communiqué.

L'accord avec CVC a rapporté environ 13 millions de livres à chaque club (14,5 M EUR) et des revenus supplémentaires sont attendus avec la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale.

Selon plusieurs médias britanniques, le club est mis à prix 60 millions de livres (67 M EUR).