Tensions avec la Corée du Nord - Kim Jong Un appelle à renforcer les liens avec la Chine

(Belga) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rencontré un haut dirigeant chinois à Pyongyang, appelant à renforcer les liens avec Pékin, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim a rencontré Song Tao, dirigeant du département international du comité central du Parti communiste chinois, qui accompagnait une troupe d'artistes participant au festival de printemps qui se tient actuellement dans la capitale nord-coréenne, à l'occasion des commémorations de la naissance du fondateur de la Corée du Nord Kim Il Sung, le 15 avril 1912. La Chine a envoyé une délégation à ce festival chaque année depuis 1986, excepté en 2016. La venue de la délégation chinoise intervient quelques semaines après la visite surprise de Kim Jong Un dans la capitale chinoise. M. Kim avait rencontré le président Xi Jinping. Selon KCNA, Kim a reçu la délégation chinoise au cours d'une réunion samedi au cours de laquelle Song Tao lui a transmis les "salutations chaleureuses" du numéro un chinois. Les deux hommes ont eu "un échange de vues poussé sur les sujets importants d'intérêt mutuel", a ajouté l'agence nord-coréenne sans plus de détail. "Le Leader Suprême a déclaré qu'il œuvrerait positivement au développement de l'amitié entre la RPCN (acronyme officiel de la Corée du Nord, ndlr) et la Chine". D'autres échanges et coopérations à haut niveau devraient suivre entre Pékin et Pyongyang, selon des propos de Kim rapportés par KCNA. Song Tao a souhaité en retour "contribuer à la promotion de relations sino-nord coréennes durables et prolongées". (Belga)