Tensions avec la Corée du Nord - Les sanctions "inefficaces" car la Corée du Nord passe outre

(Belga) La Corée du Nord persiste à nier les sanctions des Nations Unies et son programme nucléaire reste intact malgré les efforts de la communauté internationale, ressort-il d'un récent rapport de l'ONU.

Le rapport pointe notamment une forte augmentation dans le commerce illégal de pétrole. Et outre cela, des banques et des compagnies d'assurance financeraient, partout dans le monde et sans s'en rendre compte, des navires impliqués dans ce trafic. Ces violations ont pour conséquence que les dernières sanctions onusiennes, substantiellement renforcées en 2017, restent "inefficaces", selon le rapport. Pyongyang aurait aussi tenté de livrer du matériel militaire à des milices, notamment aux rebelles Houthi actifs au Yémen, apprend-on encore. (Belga)