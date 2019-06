Tensions dans le Golfe - Trump sur l'Iran: "Rien ne presse"

(Belga) Le président américain a jugé vendredi, à son arrivée au G20 d'Osaka, que "rien ne pressait" pour résoudre les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui font craindre un embrasement dans la région du Golfe.

"Nous avons beaucoup de temps. Rien ne presse, ils peuvent prendre leur temps. Il n'y a absolument pas d'urgence", a déclaré M. Trump, après une série d'incidents et d'invectives entre Téhéran et Washington. "Espérons que cela va finir par s'arranger. Si cela se résout, tant mieux, sinon vous en entendrez parler", a-t-il ajouté. Ces propos d'apaisement contrastent avec son ton belliqueux de ces derniers jours. Le chef d'Etat américain avait évoqué mercredi la possibilité d'une guerre courte contre Téhéran. "Nous sommes dans une position très forte, et ça ne durerait pas très longtemps, je peux vous le dire. Et je ne parle pas de troupes au sol". L'idée d'une "+guerre courte+ avec l'Iran est une illusion", a réagi le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif dans un message sur Twitter destiné, selon lui, à corriger certaines "idées fausses" du président américain qui "menacent la paix". La crise au long cours qui caractérise depuis 40 ans les relations entre les Etats-Unis et l'Iran connaît depuis environ deux mois un nouvel accès de fièvre, menaçant encore plus la survie de l'accord nucléaire, mal en point depuis que les Etats-Unis s'en sont retirés en 2018. (Belga)