Trump déposera par écrit dans le cadre d'une plainte en diffamation déposée par une femme

(Belga) Le président américain Donald Trump fournira des réponses écrites et sous serment à la justice dans le cadre d'une plainte en diffamation d'une femme qui l'accuse de gestes déplacés en 2007, selon des documents officiels cités par des médias américains.

Summer Zervos est une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité "The Apprentice", que le milliardaire républicain animait. Elle a affirmé que l'ancien promoteur immobilier l'avait embrassée et pelotée de force en 2007 dans un hôtel de Los Angeles, ce qu'il a nié. Elle a porté plainte contre lui en 2017 en l'accusant d'avoir fait des "déclarations mensongères et diffamatoires" sur son compte. Les avocats du président ont ensuite tenté, en vain, d'invalider ces poursuites. Les réponses par écrit et sous serment de M. Trump sont attendues d'ici le 28 septembre, a indiqué le Washington Post, qui évoque un accord passé cette semaine entre les avocats de Mme Zervos et de M. Trump. L'équipe de campagne de M. Trump avait publié le témoignage d'un cousin de Summer Zervos lui reprochant de chercher à se faire de la publicité aux dépens du candidat. Donald Trump est opposé dans plusieurs batailles judiciaires à des femmes qui affirment avoir été ses maîtresses ou lui reprochent des gestes déplacés. (Belga)