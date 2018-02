Trump se dit en faveur de meilleures vérifications des antécédents pour le port d'armes

(Belga) Le président américain Donald Trump dit soutenir la mise en œuvre de meilleures vérifications des antécédents des candidats acquéreurs d'armes, a indiqué la Maison blanche lundi.

Le débat sur les armes à feu aux USA a été ravivé la semaine passée après une nouvelle fusillade dans un lycée américain, qui a fait 17 morts. Le président américain s'est adressé aux sénateurs vendredi au sujet d'une loi bipartisane visant à améliorer les vérifications en place pour permettre à un candidat acquéreur d'acheter une arme à feu, a communiqué dans une déclaration la Maison Blanche. "Alors que des discussions sont en cours et que des révisions sont prises en considération, le président est en faveur des efforts pour améliorer le système fédéral de vérification des antécédents", indique dans ce document la porte-parole Sarah Sanders. Nikolas Cruz, l'auteur de 19 ans de la dernière fusillade mortelle aux USA, avait été autorisé à acheter des fusils bien qu'il avait reçu des traitements de santé mentale, ont indiqué les médias américains. Les survivants adolescents de son carnage ont appelé à des manifestations aux USA et dans la capitale Washington au cours du mois prochain pour l'adoption de règles plus strictes sur les armes à feu. Les Etats-Unis sont une des nations les plus touchées par les décès par armes à feu, selon l'Organisation mondiale de la santé. (Belga)