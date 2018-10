Trump se réjouit de faire prêter serment au juge Kavanaugh dans la soirée

(Belga) Donald Trump ne cachait pas son plaisir lundi à l'idée de présider dans la soirée la cérémonie d'investiture officielle du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, une victoire obtenue à l'arrachée après une lutte politique intense.

"Nous allons procéder à l'investiture ce soir à 19H00 (23H00 GMT) à la Maison Blanche, c'est très excitant", a-t-il déclaré en marge d'une rencontre avec des policiers en Floride, se disant "très honoré" de présider cette prestation de serment. Jetant une nouvelle fois de l'huile sur le feu, Donald Trump a dénoncé les accusations d'abus sexuels portées contre son candidat à la Cour suprême. Il ne s'agissait selon lui que d'une "supercherie", d'allégations "fabriquées" pour empêcher sa confirmation. Les démocrates, a-t-il encore décoché, "l'ont torturé", "c'était honteux". Ils le paieront dans les urnes, lors des élections parlementaires du 6 novembre, a-t-il prédit. Brett Kavanaugh, 53 ans, a déjà prêté serment devant la haute cour lors d'une cérémonie privée samedi soir, quelques heures après avoir obtenu de justesse le feu vert du Sénat. L'arrivée de ce farouche défenseur des valeurs conservatrices place les juges progressistes en minorité --avec quatre juges sur neuf-- au sein du temple du droit américain, qui veille à la constitutionnalité des lois et arbitre les sujets de société les plus épineux (peine de mort, mariage homosexuel, droit à l'avortement, défense de l'environnement...). Sa confirmation a donc été vivement combattue par les démocrates dès l'annonce de son choix, début juillet, par le président Trump, qui avait promis à sa base électorale de nommer des juges opposés à l'avortement et défenseurs du droit à porter des armes à feu. (Belga)