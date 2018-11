Un bébé passe sous un train en Inde et s'en sort indemne (vidéo)

Un bébé passé sous un train après être tombé sur la voie ferrée, s'en est sorti sain et sauf dans une gare en Inde, un accident largement partagé jeudi sur les réseaux sociaux.



L'incident, filmé par un téléphone portable à Mathura, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord), montre un train rouler au-dessus du bébé alors que des spectateurs désespérés assistent impuissants à la scène. Selon les médias indiens, la fillette d'un an est tombée dans l'espace entre le wagon et le quai au moment où ses parents, pressés par la foule, descendaient du train. Elle était coincée sur le dos, couchée le long de la voie, alors que le train vrombissant quittait le quai, reprenant de la vitesse, sans la toucher. Une fois le train parti, un homme a rapidement ramassé l'enfant, miraculeusement indemne. Les autorités ont profité de l'incident pour rappeler les usagers à la vigilance sur les trains bondés. "Nous menons activement des campagnes de sensibilisation des personnes contre le fait de voyager sur les toits ou de se tenir sur les marchepieds des trains", a déclaré un porte-parole des chemins de fer. L'immense réseau ferroviaire indien est connu pour être surpeuplé et fréquemment le lieu d'accidents. Chaque année, 15.000 passagers meurent dans des accidents ferroviaires en Inde, selon un rapport gouvernemental publié en 2012.