Terrifiant: voici l'endroit où est mort Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe Etat islamique (vidéo)

Donald Trump a annoncé dimanche la mort du chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie, un succès à l'international pour le président américain, accueilli avec retenue par ses alliés européens.

Le président américain a livré un récit détaillé du raid au cours duquel le chef de l'EI a été acculé par les forces américaines puis s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosifs.

Homme le plus recherché du monde, il était considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays.

"Calife" autoproclamé en 2014 ayant un temps présidé aux destinées de 7 millions de personnes en Irak et en Syrie, il est mort "comme un chien", selon le président américain, près d'un petit village quasi-inconnu du nord-ouest de la Syrie: Baricha.

Baricha se trouve à moins de cinq kilomètres de la Turquie, près du secteur de Bab al-Hawa où se trouve un des principaux postes-frontières entre les deux pays.

La maison prise pour cible durant la nuit de samedi à dimanche par un raid des forces spéciales américaines est située à la périphérie de ce village entouré de champs d'oliviers.

Cette zone montagneuse se trouve à 25 kilomètres au nord de la ville d'Idleb, chef-lieu de la province du même nom.

Le village accueille une population appauvrie de 7.000 habitants, qui dépendent essentiellement des distributions d'aides humanitaires, a rapporté en janvier une télévision locale dans un reportage consacré au village.

Le secteur se trouve à environ cinq kilomètres à l'est de Qalb Lozeh, petite localité faisant partie d'une quarantaine de villages antiques classés au patrimoine mondial de l'Unesco et accueillant une église d'architecture byzantine qui aurait inspiré les bâtisseurs de Notre-Dame de Paris.

A Baricha, comme ailleurs dans la province d'Idleb, de nombreux déplacés fuyant le conflit ont trouvé refuge dans des tentes de fortune plantées sous les oliviers.

Trump envisage de publier des extraits de la vidéo du raid américain contre al-Baghdadi. "Nous y pensons, c'est possible", a déclaré le rpésident américain depuis la base aérienne d'Andrews, près de Washington. "Nous pourrons prendre des extraits et les publier", a ajouté le milliardaire républicain.