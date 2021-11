À Louvain-la-Neuve, des dizaines de scouts plantent des arbres: "C'est vraiment important qu'on sensibilise les enfants à l'intérêt de la biodiversité"

À Louvain-la-Neuve, des dizaines de jeunes scouts plantent des arbres ce samedi. Au total, ils vont planter 1 km de lisière, aidés par des professionnels. Une manière de conscientiser les plus jeunes.

La mission de ce samedi pour Eric et ses petits-enfants, c'est de planter des noisetiers dans le Bois de Lauzelle. Comme eux, 60 scouts se sont déplacés, pelle à la main, prêts à creuser des trous toute la journée. Chacun s'aligne pour planter et créer un kilomètre de lisière forestière. "On va essayer de refaire une biodiversité, donc de replanter différentes essences d'arbres et de haies selon un étagement particulier", confie Eric.

Pour savoir où les planter, Thibault Thyrion, garde-forestier de l'Université de Louvain-la-Neuve, a déjà bien étudié le terrain. "Pour créer une belle lisière, qui est un habitat vraiment particulier, il faut plein d'essences différentes. Donc là, on a va travailler avec plus ou moins trente essences différentes d'arbres et d'arbustes. On va les planter à une certaine distance." Une distance suffisante pour permettre aux espèces animales de circuler plus facilement d'un espace à un autre.

Conscientiser

Une manière de conscientiser les scouts à la protection de l'environnement. Olivia, six ans, l'a déjà bien compris. "Parce que les arbres sont heureux et quand ça va être l'hiver, la sève va descendre", explique-t-elle.

En tout, les scouts doivent planter ensemble 3.500 plants de haie. "C'est vraiment le terrain privilégié de notre action dans le scoutisme, assure Christelle Alexandre, présidente de la Fédération des scouts. Donc c'était vraiment important pour nous qu'on sensibilise les enfants à l'intérêt de la biodiversité." Une action en partenariat avec l'Université Catholique de Louvain qui veut favoriser la biodiversité autour des quartiers résidentiels.