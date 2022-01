Conteneurs et voiture brûlés, feu d'artifice tirés: 7 personnes interpellées après des dégradations à Louvain-la-Neuve

Sept suspects ont été interpellés après des dégradations sur la voie publique à Louvain-la-Neuve, le soir du réveillon, a indiqué lundi la police locale.



Les policiers ottintois et les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus la nuit du 31 décembre, dans le quartier de Lauzelle. Vers minuit, ces derniers ont bouté le feu à plusieurs conteneurs et à une voiture. Ils ont ensuite tiré des feux d'artifice en direction des policiers et pompiers. Il n'y a pas eu de blessé.

"Les altercations se sont prolongées jusque 02h00 ou 3h00 du matin, à la suite de quoi sept individus ont été interpellés et arrêtés administrativement", a précisé un responsable de la zone de police Ottignies/Louvain-la-Neuve.

Les suspects ont été relaxés au terme de leur audition. Les images de plusieurs téléphones portables et des caméras portatives des policiers sont en cours d'analyse en vue de déterminer les responsabilités de chacun.