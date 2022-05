La ville de Genappe réinstalle des fontaines: "Il y a un regain d'intérêt pour ce genre de choses"

Deux points d'eau ont été placés à Genappe et Ways. Le but est d'en installer dans les 8 villages de la commune.

Elle vient d'être installée, à deux pas du RAVeL, une fontaine à manivelle. C'est un retour à une tradition, car autrefois, chaque place du village avait son point d'eau.

La ville de Genappe a concrétisé le souhait des habitants, avec l'aide de l'intercommunale du Brabant wallon. Un investissement utile et abordable de 4.500 euros.

"C'est vrai que ça avait disparu depuis de nombreuses années. Et on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ce genre de choses, surtout en bordure du RAVeL, comme c'est le cas dans le centre-ville puisqu'il y a beaucoup de promeneurs qui s'y arrêtent et qui n'ont pas toujours l'occasion de se désaltérer", explique Benoit Huts, échevin de l'aménagements des espaces verts à Genappe.

Une autre fontaine a été placée à Ways, en face de l'église. Jusqu'ici, dans la région, seule Bousval en disposait. L'idée, à terme, est d'en installer dans chacun des 8 villages de Genappe.