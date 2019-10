Panne d'électricité hier soir dans le Brabant wallon: des milliers de ménages concernés

Des milliers d'habitations de Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Beauvechain touchées. Encore 2500 sans électricité au début de la nuit.

Vous êtes nombreux à nous avoir alertés d'une panne d'électricité via notre bouton orange Alertez-nous hier soir. Celle-ci a touché la commune de Chaumont-Gistoux et ses villages, mais aussi quelques parties de Grez-Doiceau et de Beauvechain, dans le Brabant wallon.



Un important incendie est survenu dimanche soir dans une cabine à haute tension, provoquant une interruption de la distribution électrique dans plusieurs milliers d'habitations, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. La plupart des ménages concernés étaient à nouveau alimentés vers 22h, à l'exception de ceux du quartier où se trouve la cabine électrique endommagée, a indiqué vers 22h15 un porte-parole de l'opérateur brabançon des réseaux de gaz et d'électricité (ORES).



L'explosion s'est produite, dimanche peu avant 20h00, dans une grosse cabine électrique située le long de la chaussée de Wavre, dans le parc artisanal de Grez-Doiceau. Un incendie s'en est suivi. Une panne de courant a dès lors été constatée dans toute la commune de Grez-Doiceau ainsi que dans une partie des entités de Beauvechain et Chaumont-Gistoux. "Restent encore impactés les ménages desservis directement par la cabine qui a subi l'avarie. Les techniciens sont sur place pour installer un groupe électrogène", précise-t-on chez l'opérateur brabançon des réseaux de gaz et d'électricité. Tout devait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures.







Photo prise à Gastuche par Sabine Gastiaux