À Saint-Gilles, un bar se reconvertit en pépinière pour survivre: le gérant vend des sapins de Noël

Après une première reconversion au printemps, le bar Stephy a de nouveau dû se réinventer cet automne pour traverser la crise du Coronavirus et deux fermetures d'affilée. En mai dernier, le gérant avait décidé de vendre des plantes tropicales, dans son établissement, pour s'en sortir. Cette fois, il propose en plus des sapins de Noël.

La vente a lieu tous les jours, au café, 2 rue Berckmans, près de la chaussée de Charleroi, de 13h à 19h. Et le samedi et dimanche, de 11 à 19h. Initialement, Stephy est un bar à exposition qui propose des bières de microbrasseries, des vins bio ou nature et des cocktails créations. L'établissement a été créé il y a tout juste un an.

Le gérant, Raffi, avait une passion préalable pour les plantes tropicales. Cette nouvelle activité ne lui permet toutefois pas de faire des bénéfices et l'aide à peine de payer ses charges et son loyer.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 8 décembre ?