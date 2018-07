Bruxelles: des parents d’élèves bloquent le carrefour Sainctelette pour réclamer un air plus propre

Des parents d'élèves bloquent ce midi la circulation d'un carrefour fort fréquenté de la capitale, sur la petite ceinture.



Une action menée dans le cadre de la campagne "café-filtré". Une centaine d'école participe à cette campagne. Ces parents demandent que leurs enfants puissent respirer un air pur lorsqu'ils vont à l'école.



Dans la capitale, enfants et parents étaient attendus à 12h30 sur le quai Béco. A 13h00, ils se sont rendus avec la Fanfakids, une fanfare composée d'enfants, à la place Sainctelette, qu'ils bloquent en ce moment avant de se rendre à La Ferme du parc Maximilien où des spectacles sont prévus.



"Pendant l'occupation de la place Sainctelette, des fleurs et des dessins sont partagés avec les automobilistes gênés par l'action et ils reçoivent un mot d'explication", précise Annekatrien Verdickt, du collectif Filter Café Filtré. A Anvers, des actions semblables sont aussi organisées.