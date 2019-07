Bruxelles-Les-Bains fait place à Hello Summer cette année

Le nouvel événement estival Hello Summer a été officiellement ouvert jeudi après-midi, sur l'esplanade de la cité administrative, place du Congrès à Bruxelles, par l'échevine du Tourisme, des Grands événements et de la Culture Delphine Houba. Hello Summer restera sur ce site jusqu'au 4 août prochain, avant de s'installer au square Ambiorix au coeur du quartier Européen du 8 au 11 août, place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek du 15 au 18 août et, enfin, au square Léopold à Laeken du 22 au 25 août. La Ville a choisi de faire de la fermeture pour travaux de la plage de Bruxelles les Bains une opportunité.

"Ce sont des lieux qui ne sont pas vraiment connus d'un point de vue événementiel. Par exemple, ici, l'esplanade de la colonne du Congrès et les jardins en-dessous qui sont somptueux, que très peu de Bruxellois connaissent et qui offrent une vue magnifique sur Bruxelles", explique Marina Bresciani, porte-parole de l'ASBL BME (Brussels Major Events), en charge de l'événement. "L'idée est d'aller à la rencontre des Bruxelloises et des Bruxellois - et évidemment les Belges et touristes sont les bienvenus - en allant au coeur des quartiers", ajoute Delphine Houba.

Pour l'échevine, "l'important est de pouvoir offrir le transat et le mojito - là, avec la canicule, c'est vraiment important que les gens puissent être bien - mais aussi de la Culture. Comme échevine de la Culture, ça me tenait vraiment à coeur d'offrir une programmation qualitative".

Au programme, du sport avec du volley ou du badminton, des concerts, du cinéma en plein air sur écran géant en collaboration avec le cinéma Galeries, des jeux pour enfants et des espaces de détente et pour se restaurer.