Hélicoptère au-dessus d'Evere hier: chasse à l'homme après une bagarre entre gangs d'ados à coups de... voiture!

Vous avez été nombreux à nous signaler via notre bouton orange Alertez-nous une violente bagarre entre bandes rivales hier à Evere, rue de Picardie. "Avec intervention de la brigade canine et hélicoptère", a constaté Rachid, qui était aux premières loges, malheureusement pour lui. "A 14h30, j'étais avec mon fils dans le parc de la rue de Picardie derrière le bâtiment. Soudain, une bande avec des armes blanches et des battes de baseball dans les mains a couru derrière une bande rivale. J'ai pris mon fils dans mes bras et j'ai couru vers chez moi la peur en ventre", détaille-t-il. Il nous dit ne plus se sentir en sécurité dans ce quartier à cause des nombreux vols, vente de drogue et cas de vandalisme qu'il y constate.

Les deux bandes n'en sont pas restées là, nous explique le bourgmestre faisant fonction Ridouane Chahid. Il confirme qu'une bagarre entre jeunes a éclaté hier après-midi. Tous ont entre 16 ans et 19 ans et un des jeunes a tenté de percuter un autre au volant de la voiture de son père. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le conducteur avait pris la fuite. La police a donc déployé les grands moyens, dont un hélicoptère, pour retrouver le fugitif, ce qui fut fait au bout d'un quart d'heure.

Une autre riveraine, Nabila, constatait qu'à 21h30, un périmètre de sécurité autour du lieu de la bagarre était toujours en place. Elle nous a envoyé la photo ci-dessus pris après les faits. "Plusieurs photos ont été prise par la police de chaque élément présent sur le périmètre. Voitures, plaques, marques de sang sur le sol et autres éléments présent au sol", nous décrit-elle.

Bilan: trois jeunes ont été arrêtés, selon le bourgmestre f.f. d'Evere. Ils ont été libérés sous conditions, a indiqué lundi en fin de journée le parquet de Bruxelles. Ce dernier avait requis un juge d'instruction du chef de tentative de meurtre ainsi que le placement sous mandat d'arrêt des deux suspects.

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?