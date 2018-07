Le feu d'artifice du 21 juillet a réservé quelques surprises: "Le rouge était un clin d'oeil aux Diables" (vidéo)

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté samedi soir à 23H00, avec leurs grands enfants Elisabeth et Gabriel, au traditionnel feu d'artifice musical organisé par la Chancellerie du Premier ministre. Les accès de la place des Palais, saturée par la foule, ont dû être fermés par les policiers, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere.



Les projectiles ont été tirés depuis le jardin du Palais des Académies. Les couleurs étaient variées. Des chandelles spéciales à effets multiples simultanés ont été commandées cette année. Certaines ont formé des gerbes de lumières qui s'accompagnaient plus haut d'explosions. Des comètes ont également explosé en formant des croix dans le ciel.







Le Palais des Académie a été illuminé en rouge



Le feu d'artifice a démarré avec la musique de la série Game of Thrones. Il a notamment été rythmé par les titres instrumentaux "Sirius", "Tennessee" du film Pearl Harbor, "Protectors of the Earth" de Thomas Bergersen, ou encore "Chasing Cars" pour le bouquet final.

A l'issue du feu d'artifice, le Palais des Académie a été illuminé en rouge et cinq jets ont été allumés depuis les toits pour former les cinq bougies d'un gâteau d'anniversaire à l'occasion des cinq ans de règne du roi Philippe. La musique "Oh happy days" a accompagné ce cadeau offert au roi des Belges. "Le rouge était aussi un clin d'oeil aux Diables rouges", a remarqué Benoît Halein, qui dirige avec son père Georges, les Maîtres artificiers Van Cleemput.