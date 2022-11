Policier tué à Schaerbeek: ce que l'on sait de l'assaillant

Les faits

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek. D'autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l'assaillant afin de le maîtriser. Les deux policiers et l'auteur, blessés, ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers, qui a été touché au cou, est entre-temps décédé des suites de ses blessures.

L'enquête

On apprend ce vendredi matin que l'assaillant est connu des services de police et de renseignement belge. Cet homme d'une trentaine d'années est repris dans la "base de données commune" ce que l'on appelle généralement la liste "OCAM" (Organe de coordination pour l'analyse de la menace). Il fait partie des "extrémistes potentiellement violents".

Cela signifie que cet homme à des conceptions extrémistes et qu'il a l'intention de recourir à la violence, mais sans pour autant avoir entrepris des démarches concrètes, avant hier soir. Le fait d'être fiché dans cette base de données ne signifie pas qu'une équipe de policiers suit en permanence chaque individu, mais ces individus doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Le fait d'être repris dans cette base de données signifie que des informations non-classifiées étaient échangées à propos de cet homme et qu'il devait être suivi en priorité. Dans les heures qui viennent, on devrait en savoir plus sur ces motivations exactes. Une conférence de presse commune est organisée ce vendredi matin par le parquet de Bruxelles et le parquet fédéral, à 11h.

Par ailleurs, un homme (selon nos informations, l'assaillant) s'est rendu le matin des faits au commissariat d'Evere. Il avait expliqué son intention de commettre un attentat contre des policiers. L'homme a été emmené à l'hôpital avant d'être relâché. L'attaque contre les deux policiers est intervenue quelques heures plus tard. (> En savoir plus).

Le dossier a été confié au parquet fédéral en raison de la nature possiblement terroriste de l'attaque.