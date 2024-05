"Nous travaillons ici car nous défendons les droits humains": des employés de l'UE manifestent contre la guerre à Gaza

Plus de 100 membres du personnel des institutions de l'Union européenne se sont rassemblés à Bruxelles ce mercredi 8 mai pour protester contre la guerre d'Israël à Gaza. Les manifestants ont déposé trois draps blancs enroulés et tachés de rouge sur la place située devant le siège de la Commission européenne dans la capitale belge.

Les manifestants ont défilé dans le silence, certains tenant ces mannequins dans leurs mains les mannequins enveloppés dans des draps, symbolisant les enfants et civils en Palestine qui périssent sous les frappes de l'Etat hébreu.

"Nous nous sommes rassemblés en nombre, comme vous pouvez le voir, des fonctionnaires, des personnes travaillant au sein des institutions européennes et autour d'elles, ici à Bruxelles", explique Manus Carlisle, employé de l'UE. "Nous nous sommes rassemblés devant les bâtiments principaux de la Commission européenne et du Conseil européen. Nous nous rassemblons pacifiquement pour défendre les droits, les principes et les valeurs sur lesquels reposent les institutions européennes. Les raisons pour lesquelles nous travaillons ici, les raisons pour lesquelles nous aimons travailler ici et construire quelque chose de plus grand, un projet de paix. C'est sur cela que ces institutions sont construites, sur les valeurs des droits de l'homme, de la dignité humaine et de la liberté en particulier."